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Фоторепортажи

На главной сцене города с любимыми хитами выступил вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»

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На главной сцене города с любимыми хитами выступил вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»

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