На главной площади Бобруйска устанавливают конструкцию для новогодней елки
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Фотографии: Александр Анташкевич
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