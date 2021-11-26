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Фотофакт

На главной площади Бобруйска устанавливают конструкцию для новогодней елки

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На главной площади Бобруйска устанавливают конструкцию для новогодней елки

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