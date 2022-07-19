На гала-концерте звезд шансона в фестивальном Витебске разыграли эксклюзивное шампанское

На "Славянском базаре в Витебске" во время концерта звезд шансона среди зрителей разыграли эксклюзивное шампанское, передает корреспондент БЕЛТА.

Анонс розыгрыша прозвучал еще в самом начале шоу, которое открыл Народный артист России Андрей Никольский. Завершив свое выступление, исполнитель поблагодарил публику за теплый прием, пожелал зрителям, чтобы их бокалы всегда были полны, и пообещал залу приятный игристый сюрприз. Правда, не уточнил, когда именно стоит его ожидать.

Розыгрыш состоялся уже во второй половине шоу, в котором всего было заявлено около 40 номеров. Ведущие отметили, что организаторы концерта делают не только шоу, но и замечательное шаманское. На этикетках бутылок размещены афиши каждого шоу. За подобными экземплярами гоняются коллекционеры со всего мира. И обычно сами бутылки отправляются в музей канала, а иногда их дарят некоторым звездам и зрителям. Итак, залу нужно было угадать, о какой исполнительнице идет речь. "Эта артистка отпраздновала 25-летие творческой деятельности. Она имеет самый низкий женский певческий голос, родом из Минска, награждена медалью Франциска Скорины", - перечисляли ведущие.

Речь шла о Виктории Алешко, имя которой зрители стали выкрикивать, не давая завершить перечисления.

Эксклюзивное шампанское досталось Наталье из Витебска. "Всему Витебску, кто меня знает (а теперь меня знают все), я желаю счастья и мира", - сказала со сцены Летнего амфитеатра Наталья.

Еще один подарочный набор ведущие вручили самой Виктории Алешко.