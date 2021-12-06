На Гагарина горел легковой автомобиль
39 0
4 декабря днем бобруйским спасателям поступил звонок от очевидца о пожаре легкового автомобиля по улице Гагарина в Бобруйске.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение в подкапотном пространстве легкового автомобиля 2000 г.в.
Пожар был ликвидирован. Огнем повреждено подкапотное пространство автомобиля, повреждено лобовое стекло и передняя панель.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: в случае пожара звоните 101 или 112. Сообщите диспетчеру точный адрес и что конкретно горит (авто, балкон, баня, дом, сарай и т.п.).
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
также
-
На Гагарина горел легковой автомобиль
-
Взятки за сокрытие фактов незаконных рубок деревьев. Возбуждено и расследуется уголовное дело
-
Мощная снежная буря в Дании заставила десятки людей ночевать в магазинах
-
«Тачка на прокачку» по-могилевски
-
В Бобруйске пропал парень с татуировками на руках и груди