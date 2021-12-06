Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

На Гагарина горел легковой автомобиль

39 0

На Гагарина горел легковой автомобиль

4 декабря днем бобруйским спасателям поступил звонок от очевидца о пожаре легкового автомобиля по улице Гагарина в Бобруйске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение в подкапотном пространстве легкового автомобиля 2000 г.в.

Пожар был ликвидирован. Огнем повреждено подкапотное пространство автомобиля, повреждено лобовое стекло и передняя панель.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае пожара звоните 101 или 112. Сообщите диспетчеру точный адрес и что конкретно горит (авто, балкон, баня, дом, сарай и т.п.).

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »