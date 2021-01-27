На электронную ярмарку вакансий приглашает предприятие Бобруйского района 27 января

Электронная ярмарка вакансий предприятий и организаций Бобруйского района пройдет 27 января (среда) с 14 до 16 часов на www.e-vacancy.by.

Соискатели работ получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Данная электронная услуга предлагается всем желающим трудоустроиться и значительно сократит период поиска работы. В мероприятии примет участие открытое акционерное общество «Михалевская Нива», которое приглашает на работу агронома, инженера-электрика, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

По окончанию мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохраниться, так как все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.