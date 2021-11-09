На древней винодельне в Израиле нашли кольцо

Археологи установили, как жители древнего Израиля боролись с похмельем. Они нашли золотое кольцо с аметистом, которое полагалось носить для облегчения симптомов, сообщает "МИР24".

Раскопки проводились на крупнейшем в мире старинном винодельческом заводе в городе Явне. Его площадь достигала почти семи тыс квадратных метров. Завод выпускал до двух млн л вина в год.

Кольцо с аметистом датировали седьмым веком нашей эры. Оно принадлежало состоятельному человеку. Ученые предположили, что он мог быть дегустатором вина. Камень был выбран не случайно – в древности считалось, что аметист защищает от воздействия алкоголя. Само его название переводится с греческого как "не пьяный".

Аметист – это кристаллический кварц, который имеет цвета от бледно-сиреневого до глубокого красновато-фиолетового. Он классифицируется как полудрагоценный камень. Аметист был известен людям уже в далеком прошлом – так, он упоминается в Библии как один из 12 камней на нагруднике первосвященника.

"С этим драгоценным камнем было связано много достоинств, в том числе предотвращение похмелья, что иронично, поскольку кольцо было обнаружено рядом с византийским винным заводом", – отметили эксперты.

Археологи отметили, что кольцо обнаружили в слоях, датированных поздним византийским и ранним исламским периодами (1400 лет назад). Но на самом деле украшение может быть гораздо старше – такие изделия хранили десятилетиями, передавая из поколения в поколение.