На дорогах Беларуси в апреле погибло более 250 животных охотничьих видов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

"За четыре месяца 2022 года инспекцией на дорогах было зафиксировано 634 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 649 особей охотничьих животных, в том числе 134 лося, 16 благородных оленей, 473 косули, 24 кабана, 2 бобра. За апрель установлено наибольшее количество ДТП с участием охотничьих видов, в результате которых погибло 252 особи. Несмотря на общую тенденцию снижения ДТП с участием диких животных, с середины апреля ситуация резко ухудшилась. Показатели выросли до 16 за сутки, что, несомненно, заслуживает внимания со стороны граждан", - говорится в сообщении.

В период с апреля по май отмечается самый высокий уровень ДТП с участием охотничьих животных, что обусловлено повышением их активности с наступлением весны, увеличением индивидуальных участков обитания, интенсивным перемещением по угодьям в результате смены сезонных стаций обитания, а также существенным увеличением в весенне-летний период автомобильного трафика.

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира обратились к автолюбителям с просьбой уделять особое внимание дорожным знакам, предупреждающим о миграции диких животных, а также призвали соблюдать скоростной режим при движении на дорогах за пределами населенных пунктов. Осторожнее всего необходимо быть в утреннее и вечернее время, когда копытные дикие животные наиболее активны. Стоит помнить, что ДТП с участием диких животных не только наносит ущерб окружающей среде, но и может причинить вред здоровью и имуществу водителей.

Анализ данных за 2021 год показал, что более высокий уровень ДТП с участием охотничьих животных пришелся на апрель, май и июнь. Всего за предыдущий год установлено 2953 факта обнаружения травмированных или погибших в результате ДТП охотничьих животных.