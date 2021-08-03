На должность директора ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» назначена Татьяна Зайцева
195 0
Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 2 августа 2021 г. на должность директора государственного учреждения культуры «Дворец искусств г.Бобруйска» назначена Зайцева Татьяна Владимировна.
Татьяна Владимировна родилась в 1984 году в деревне Слободка Могилевской области. В 2007 году окончила учреждение образования «Могилевский государственный университет им.А.А.Кулешова» по специальности «Начальное образование». Имеет значительный опыт работы на руководящих должностях.
также
-
В Бобруйске именился режим работы налоговой инспекции с гражданами
-
Более 800 человек из России посетили санаторно-оздоровительные учреждения Бобруйска в первом полугодии 2021-го
-
На должность директора ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» назначена Татьяна Зайцева
-
Бобруйчане с инвалидностью отправились в поход
-
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси