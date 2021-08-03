На должность директора ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» назначена Татьяна Зайцева

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 2 августа 2021 г. на должность директора государственного учреждения культуры «Дворец искусств г.Бобруйска» назначена Зайцева Татьяна Владимировна.

Татьяна Владимировна родилась в 1984 году в деревне Слободка Могилевской области. В 2007 году окончила учреждение образования «Могилевский государственный университет им.А.А.Кулешова» по специальности «Начальное образование». Имеет значительный опыт работы на руководящих должностях.