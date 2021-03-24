На День открытых дверей приглашает БРУ 10 апреля

День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете 10 апреля (суббота), сообщили в администрации учреждения образования. Абитуриенты получат возможность встретиться и пообщаться с представителями ректората, деканами, заведующими кафедрами, ответственными работниками приемной комиссии, студентами вуза.
Посетители смогут ознакомиться с особенностями системы образования, правилами и порядком приема в университет, получить информацию об учреждении образования, его структурных подразделениях, более детально изучить специальности и специализации и др. Все это поможет молодежи окончательно определиться с будущей профессией.
Мероприятие начнется в 10.30 в новом корпусе вуза №7 (Могилев, ул.Ленинская, 89-Б).
Программа профориентационного «Дня открытых дверей»
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10:30-11:00
|- Регистрация участников;
- информационное представление факультетов;
- демонстрация видеороликов;
- работа фотозоны «Я ♥ БРУ»;
- проведение викторин (розыгрыш призов)
|корпус 7
фойе
(1 этаж)
|11:00-11:50
|Встреча с администрацией университета, ответственным секретарем приемной комиссии университета, деканами факультетов, выступление агитбригады
|корпус 7
актовый зал
(2 этаж)
|Работа площадок факультетов
|11:55-12:30
|Автомеханический факультет
Экскурсия в лабораторию манипуляторов и приводов
|корпус 7
ауд. 801, 803
|11:55-12:30
|Машиностроительный факультет
Экскурсия в лаборатории мехатроники, робототехники, аддитивных технологий и инновационного машиностроения
|корпус 7
ауд.002, 101
|11:55-12:30
|Электротехнический факультет
Мини-лекция «Информационные технологии. Перспективы и возможности»
|корпус 7
ауд. 406
|11:55-12:30
|Строительный факультет
Экскурсия в лаборатории инженерной геологии, грунтоведения
|корпус 7
ауд. 901
|11:55-12:30
|Экономический факультет
Мастер-класс «10 причин, почему нужно поступать на экономический факультет»
|корпус 7
актовый зал
|11:55-12:30
|Инженерный факультет заочного образования
Презентация «Образование через всю жизнь»
|корпус 7
актовый зал
|12:00-13:00
|Инженерно-экономический факультет
Мини-лекция «Специальности инженерно-экономического факультета»
|корпус 7
ауд. 201
|11:55-12:30
|Работа консультационных пунктов
|корпус 7
фойе
(1 этаж)