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Общество

На День открытых дверей приглашает БРУ 10 апреля

mogilevnews 58 0

На День открытых дверей приглашает БРУ 10 апреля

День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете 10 апреля (суббота), сообщили в администрации учреждения образования. Абитуриенты получат возможность встретиться и пообщаться с представителями ректората, деканами, заведующими кафедрами, ответственными работниками приемной комиссии, студентами вуза.

Посетители смогут ознакомиться с особенностями системы образования, правилами и порядком приема в университет, получить информацию об учреждении образования, его структурных подразделениях, более детально изучить специальности и специализации и др. Все это поможет молодежи окончательно определиться с будущей профессией.

Мероприятие начнется в 10.30 в новом корпусе вуза №7 (Могилев, ул.Ленинская, 89-Б).

Программа профориентационного «Дня открытых дверей»

ВремяМероприятиеМесто проведения
10:30-11:00- Регистрация участников;
- информационное представление факультетов;
- демонстрация видеороликов;
- работа фотозоны «Я ♥ БРУ»;
- проведение викторин (розыгрыш призов)		корпус 7
фойе
(1 этаж)
11:00-11:50Встреча с администрацией университета, ответственным секретарем приемной комиссии университета, деканами факультетов, выступление агитбригадыкорпус 7
актовый зал
(2 этаж)
Работа площадок факультетов
11:55-12:30Автомеханический факультет
Экскурсия в лабораторию манипуляторов и приводов		корпус 7
ауд. 801, 803
11:55-12:30Машиностроительный факультет
Экскурсия в лаборатории мехатроники, робототехники, аддитивных технологий и инновационного машиностроения		корпус 7
ауд.002, 101
11:55-12:30Электротехнический факультет
Мини-лекция «Информационные технологии. Перспективы и возможности»		корпус 7
ауд. 406
11:55-12:30Строительный факультет
Экскурсия в лаборатории инженерной геологии, грунтоведения		корпус 7
ауд. 901
11:55-12:30Экономический факультет
Мастер-класс «10 причин, почему нужно поступать на экономический факультет»		корпус 7
актовый зал
11:55-12:30Инженерный факультет заочного образования
Презентация «Образование через всю жизнь»		корпус 7
актовый зал
12:00-13:00Инженерно-экономический факультет
Мини-лекция «Специальности инженерно-экономического факультета»		корпус 7
ауд. 201
11:55-12:30Работа консультационных пунктовкорпус 7
фойе
(1 этаж)
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