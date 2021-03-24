На День открытых дверей приглашает БРУ 10 апреля

День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете 10 апреля (суббота), сообщили в администрации учреждения образования. Абитуриенты получат возможность встретиться и пообщаться с представителями ректората, деканами, заведующими кафедрами, ответственными работниками приемной комиссии, студентами вуза.

Посетители смогут ознакомиться с особенностями системы образования, правилами и порядком приема в университет, получить информацию об учреждении образования, его структурных подразделениях, более детально изучить специальности и специализации и др. Все это поможет молодежи окончательно определиться с будущей профессией.

Мероприятие начнется в 10.30 в новом корпусе вуза №7 (Могилев, ул.Ленинская, 89-Б).