На «Дажынках-2021» Бобруйск представит творческую презентацию города в рамках программы «Гонар зямлі адзінай»

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2021" пройдет 19-20 ноября в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Основные мероприятия праздника состоятся 19 ноября. На открытой сцене возле Дворца культуры области запланирована программа "Гонар зямлі адзінай" - творческая презентация всех районов, а также Могилева и Бобруйска. С 10.00 до 18.00 каждый регион представит здесь свои производственные достижения, познакомит с почетными жителями, подготовит выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.

В этот же день пройдет выставка-ярмарка "Народныя брэнды Магілёўшчыны". Она задумана в форме конкурса сельских подворий, которые наглядно отразят достижения представленного региона. Также состоятся областной смотр-конкурс "Лепшы дажынкавы падворак" и региональный конкурс "Дажынкавы сноп", конкурс караваев урожая 2021 года, выставка сельскохозяйственной техники и спецтехники МЧС с показательными выступлениями спасателей. Кроме того, будут работать тематические площадки учреждений образования и спорта.

Во время фестиваля-ярмарки тружеников села состоится церемония награждения победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2021 году. Чествование пройдет в малом концертном зале Дворца культуры области. Чуть позже в театрально-концертном зале учреждения культуры состоится торжественная церемония награждения победителей соревнования в развитии агропромышленного комплекса и праздничный концерт "Гонар маёй краіны".

Во второй день праздника тружеников села с 10.00 до 16.00 свою работу продолжит выставка-ярмарка "Народныя брэнды Магілёўшчыны". Параллельно будут организованы тематические площадки, в том числе концертная, и торговые ряды, где будет представлен широкий ассортимент продукции предприятий торговли и общественного питания.