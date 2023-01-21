На церемонии закрытия турнира пожарных-спасателей наградили победителей

Три насыщенных дня участия в соревнованиях по волейболу, пожарно-спасательному спорту и мини-футболу провели 12 команд турнира – 10 из Беларуси и две российские из Наро-Фоминска и Калининграда. Ежегодное спортивное мероприятие пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского горисполкома прошло в 19-й раз и было приурочено к профессиональному празднику. 21 января состоялась церемония закрытия турнира с награждением победителей. В зале на стадионе «Спартак» собрались все участники и гости.

Председатель горисполкома Игорь Кисель отметил, что приятно видеть команды в Бобруйске, и выразил признательность всем спортсменам за участие. «Три дня пролетели, но ребята успели сдружиться. Самое главное, я считаю, – не итоги состязаний, а общение и дружба участников. В следующем году турнир пройдет в 20-й раз, надеюсь, каждый год количество команд будет увеличиваться», – сказал Игорь Николаевич.

По общей сумме баллов соревновательных дней определили победителей турнира. Третье место заняла команда «Бобруйск-1», второй стала команда Гродненского областного управления МЧС Республики Беларусь, а лучшей признана команда «Бобруйск-2». Победителям вручили медали, дипломы и специальные призы. Наградили также лучших спортсменов в личном зачете и команды, занявшие призовые места по каждому виду спорта. Поздравляем!

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев:

– Важно, что турнир удалось сохранить международным. Две российские команды составили здоровую конкуренцию нашим белорусским спортсменам. Всего участие в турнире приняли около 100 спасателей. Была напряженная, серьезнейшая борьба. Приятно, что бобруйчане в очередной раз доказали: они могут быть сильнейшими. Это многое говорит об уровне подготовки спасателей Бобруйщины.

Руслан Андреев, капитан команды «Бобруйск-2»:

– Победа очень важна и для команды, и для города. Завоевать первое место отрадно, а вот отстаивать его на протяжении нескольких лет каждый раз становится все сложнее. Соперники ежегодно проводят анализ состязаний, состав участников меняется, уровень команд растет. В нынешнем турнире было более 20 мастеров спорта, в том числе международного класса и заслуженных. Наша команда всегда серьезно тренируется, а участвовать в соревнованиях становится все интереснее. Гордимся, что получается ежегодно оставаться чемпионами. Председатель горисполкома уже дал напутствие: следующий год юбилейный – тоже ждем победу в турнире.