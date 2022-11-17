На церемонии закрытия фестиваля наградили победителей

В заключительный день VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича на сцене зрителям представили военную повесть «Альпійская балада» Республиканского театра белорусской драматургии. Война и любовь, фашизм и человеческие отношения в экстремальных условиях, вспышки эмоций, боль и радость, непростой выбор и милосердие… Актеры рассказали трогательную историю светлых чувств, которые приходят на грани жизни и смерти.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля звучали благодарные слова организаторам, участникам и зрителям масштабного театрального праздника.

– Я считаю, что фестиваль состоялся в том образе, к которому мы всегда стремились. Это был настоящий праздник! И я поздравляю всех участников и победителей фестиваля, каждый день все мы старались для наших зрителей. Благодарю организаторов за возможность показать работу театральных коллективов, за то, что фестиваль развивается и живет, – сказала директор бобруйского театра Вероника Винель.

– Нынешний фестиваль был посвящен Году исторической памяти, поэтому в афише преобладала военно-патриотическая тематика спектаклей, – напомнила председатель жюри Вероника Ярмолинская. – Мы с вами посмотрели 11 спектаклей двух конкурсных программ «Спектакль театра драмы» и «Эксперимент». Поверьте, нам было очень сложно с коллегами определить победителей всех номинаций, но, я думаю, что мы справились.

Дипломами лауреатов в конкурсной программе «Спектакль театра драмы» VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича награждаются:

Номинация «Лучший спектакль» – «Не покидай меня…». Автор – Алексей Дударев, режиссер-постановщик – Александр Козак (заслуженный коллектив РБ Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси).

Номинация «Лучшая мужская роль» – Денис Фещенко за роль Саламона Псарскага в спектакле «Сёстры Дастаеўскія» (Минский областной драматический театр (г.Молодечно).

Номинация «Лучшая женская роль» – Юлия Евтушенко за роль Песи в молодости в спектакле «Песя и Янко» (Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск).

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» – Владислав Виленчиц за роль Гефтлінга в спектакле «Альпійская балада» (заслуженный коллектив РБ Республиканский театр белорусской драматургии).

Номинация «Лучшая женская роль второго плана» – Амалия Старовойтова за роль Кацярынкі в спектакле «Прымакі» (заслуженный коллектив РБ Могилевский областной драматический театр).

Номинация «Лучшая пьеса современного белорусского автора» – пьеса «Песя и Янко», авторы Аркадий Шульман и Ян Карпинский (Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск).

Номинация «Лучшая режиссура» – Татьяна Самбук, спектакль «Альпы. Сорок первый» (заслуженный коллектив РБ Белорусский государственный академический театр юного зрителя).

Номинация «Лучшая сценография» – спектакль «Чорная панна Нясвіжа», художник-постановщик Борис Герлован (Национальный академический театр им. Я. Купалы).

Специальными дипломами VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича отмечены:

Ольга Климчук – «За ўвасабленне ролі Ядвігі Гурскай» (заслуженный коллектив РБ Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси)

Александр Кашперов – «За ўвасабленне ролі купца Япішкіна і таленавітае жыццё ў тэатры» (заслуженный коллектив РБ «Театр-студия киноактера УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»)

Заслуженный коллектив РБ Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, драматическая баллада «Не покидай меня…» – «За вернасць традыцыям ва ўвасабленні ваенна-патрыятычнай тэмы»

Студенты 3-го курса специальности «Режиссура драматического театра» Белорусской государственной академии искусств (художественный руководитель – Виталий Котовицкий) – «За арыгінальнае ўвасабленне літаратурнага матэрыялу “Шляхціч Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” Яна Баршчэўскага ў рамках творчай лабараторыі “Актуалізацыя класікі. Перачытваем нанова”»

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича