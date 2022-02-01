На что потратит вырученные деньги экоцентр «Божья коровка»?

В минувшее воскресенье 30 января Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды отметила благодарственным письмом экологический центр «Божья коровка» при духовно-просветительском центре Свято-Елисаветинского храма за реализацию оригинальной идеи выставки-конкурса экологичных изделий ручной работы «Ноль отходов» и проведение «ЭкоЯрмарки» по продаже указанных изделий.

Конкурс проходил в ноябре 2021 года. В нем принимали участие все желающие, работы которых были выполнены из материалов, готовых превратиться в отходы, но получивших «вторую» жизнь (коврики и корзинки из старых трикотажных футболок, пакетов из-под молока и кефира, экомешочки из старой тюли, игрушки и изделия из обрезков тканей или одежды, подсвечники, горшочки для цветов из жестяных банок и др.).

В декабре состоялась «ЭкоЯрмарка» с продажей этих удивительных вещей. Собранные от продажи средства Экологический центр «Божья коровка» потратит на оформление экодворика с информационными плакатами для обучения детей, установки контейнеров для раздельного сбора отходов, а также на помощь животным, которые находятся в приютах.

Экоцентр «Божья коровка» начал свою деятельность в нашем городе в прошлом году, но уже успел отметиться горожанам интересными экологическими идеями и добрыми делами. Экоцентр собирает не только детей, но бобруйчан, неравнодушных к проблемам экологии, желающих жить экологично, разумно и современно.

Татьяна Дубина, инспектор Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды