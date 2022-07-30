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Культура

На Чигиринском водохранилище торжественно заложили валуны в бард-тропу

mogilevnews.by 16 0

На Чигиринском водохранилище торжественно заложили валуны в бард-тропу

Во время ХI музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка» состоялось закладка валунов в бард тропу.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Валерий Малашко, председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович и директор ОАО «Могилевский металлургический завод» Олег Прокопов.

Бард-тропу украсили именные валуны Вячеслава Малежика и братьев Вадима и Валерия Мищуков.

Валерий Малашко подчеркнул, что фестиваль имеет большое значение не только как культурный праздник.

– Музыкальный фестиваль имеет большое значение для развития Чигиринского кластера, – отметил Валерий Анатольевич. – Здесь сконцентрировано большое количество баз отдыха, агроусадеб. Это живописное место интересно не только жителям Могилевской области, но и гостям региона. Этот интерес нам необходимо изучить и сделать все, чтобы этот туристический кластер продолжал свое развитие и не терял популярности у людей.

К слову, символ тропы – огромный валун с рыбой, установленный в 2010 году, во время первого фестиваля.

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