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На четырех площадках Бобруйска прошла акция «В нашем доме рады всем!»

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На четырех площадках Бобруйска прошла акция «В нашем доме рады всем!»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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