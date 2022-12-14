На БЖД 15 декабря стартует акция “Дети и безопасность” по профилактике детского травматизма

С 15 по 25 декабря 2022 года, накануне школьных зимних каникул, Белорусская железная дорога проводит комплекс мероприятий «Дети и безопасность», направленный на предупреждение и профилактику детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

Как стало известно, в период проведения акции работники Белорусской железной дороги совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.

На вокзалах и в поездах также будет организовано дополнительное информирование граждан о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта проводится на Белорусской железной дороге регулярно и находится на особом контроле. Вместе с тем проблема травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта остается актуальной.

За 11 месяцев 2022 года пострадали пятеро несовершеннолетних (двое детей погибли). Всего за этот период произошло 86 случаев непроизводственного травматизма, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, число пострадавших в текущем году составило 88 человек. В январе-ноябре 2021-го пострадали 96 человек, из которых 4 – несовершеннолетние (1 ребенок погиб).

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта: не оставлять детей одних и не позволять им играть вблизи железнодорожных путей, не ходить по железнодорожным путям, не переходить их в неустановленных местах. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь вам и вашим близким.