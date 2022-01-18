На Бобруйской ТЭЦ- 2 прошла встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

Спикерами выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая, глава администрации Первомайского района Виталий Власевич, старший помощник прокурора г.Бобруйска Евгений Сколота.

В рамках общения по предлагаемому проекту основного Закона присутствующих познакомили с его основными изменениями и дополнениями.

«Каждая статья в новой Конституции решает проблемы людей и страны, она отвечает на современном этапе запросам нашего общества. Предлагаемое перераспределение полномочий и закрепление статуса Всебелорусского народного собрания укрепляет наш суверенитет, делает страну сильнее. И поэтому крайне важно, чтобы все понимали – сегодня от выбора каждого зависит многое. Каждый голос, поданный за поправки в Конституцию, делает страну сильнее», – обратилась к работникам предприятия парламентарий.