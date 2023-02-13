На бобруйской электронной ярмарке вакансий 15 организаций предложат почти 600 вакансий

13 февраля, с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проведет электронную ярмарку вакансий, сообщает Bobrlife.

Соискателям работ, в том числе особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также направить резюме, получить электронную консультацию. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.

Сегодня 15 организаций предложат 573 вакансии.