На бобруйской электронной ярмарке вакансий 15 организаций предложат почти 600 вакансий
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13 февраля, с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проведет электронную ярмарку вакансий, сообщает Bobrlife.
Соискателям работ, в том числе особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также направить резюме, получить электронную консультацию. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.
Сегодня 15 организаций предложат 573 вакансии.
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