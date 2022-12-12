На «Бобруйскагромаше» разработали импортозамещающий аналог режущего бруса для дисковых косилок

На «Бобруйскагромаше» в рамках проекта «Создание производственных мощностей по изготовлению инновационного бруса режущего и редукторов для сельскохозяйственной техники» разработали режущий брус БР-3,1. Он предназначен для скашивания однолетних и многолетних культур как на пашне, так и на луговых угодьях, окультуренных сенокосах.

Как сообщили на предприятии, эта инновационная разработка — импортозамещающий аналог режущего бруса Kuhn (Франция). Режущий агрегат уже успешно прошел полевые испытания с наработкой более 450 га, в ходе которых подтвердил все заявленные технические характеристики. Внедрение на отечественном рынке косилок с режущим брусом БР-3,1 позволит постепенно отказаться от использования машин зарубежного производства. К слову, цена БР-3,1, отметили на предприятии, в несколько раз ниже по сравнению с аналогами из Франции, Германии и Италии.

Новый режущий брус может устанавливаться на косилки производства «Бобруйскагромаш» и «Гомсельмаш».