Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

На «Бобруйскагромаше» разработали импортозамещающий аналог режущего бруса для дисковых косилок

5 0

На «Бобруйскагромаше» разработали импортозамещающий аналог режущего бруса для дисковых косилок

На «Бобруйскагромаше» в рамках проекта «Создание производственных мощностей по изготовлению инновационного бруса режущего и редукторов для сельскохозяйственной техники» разработали режущий брус БР-3,1. Он предназначен для скашивания однолетних и многолетних культур как на пашне, так и на луговых угодьях, окультуренных сенокосах.

Как сообщили на предприятии, эта инновационная разработка — импортозамещающий аналог режущего бруса Kuhn (Франция).  Режущий агрегат  уже успешно прошел полевые испытания с наработкой более 450 га, в ходе которых подтвердил все заявленные технические характеристики. Внедрение на отечественном рынке косилок с режущим брусом БР-3,1 позволит постепенно отказаться от использования машин зарубежного производства. К слову, цена БР-3,1, отметили на предприятии,  в несколько раз ниже по сравнению с аналогами из Франции, Германии и Италии.

Новый режущий брус может устанавливаться на косилки производства «Бобруйскагромаш» и «Гомсельмаш».

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿