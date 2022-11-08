На Бобруйщине стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»
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На Бобруйщине стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибелей людей от них по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.
Свою профработу спасатели начали с посещения мелких населенных пунктов района по пути следованию автолавок. Важно достучаться до каждого и убедить граждан, что пагубная привычка вредна не только для здоровья, но и зачастую становится причиной пожаров. Работники МЧС раздали буклеты с полезными советами, напомнили про осторожность в быту, о правилах топки печей и сжигания мусора на участке.
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