На Бобруйщине стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибелей людей от них по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.

Свою профработу спасатели начали с посещения мелких населенных пунктов района по пути следованию автолавок. Важно достучаться до каждого и убедить граждан, что пагубная привычка вредна не только для здоровья, но и зачастую становится причиной пожаров. Работники МЧС раздали буклеты с полезными советами, напомнили про осторожность в быту, о правилах топки печей и сжигания мусора на участке.