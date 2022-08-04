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Профилактика

На Бобруйщине проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая

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На Бобруйщине проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая

Жаркая погода может навредить не только людям, но и сельскохозяйственной технике. Когда на градуснике выше 30, то комбайны нагреваются в два-три раза сильнее. Именно в это время любой фактор – брошенный окурок, неосторожность при использовании открытого огня, либо искра от сельскохозяйственной техники является прямой угрозой возникновения пожара.

Работники МЧС во время рейдов проверяют наличие в технике первичных средств пожаротушения: огнетушители, лопаты, полотнище. Напоминают работникам о действиях в случае пожара и правилах пользования огнетушителями.

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