На Бобруйщине проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая

Жаркая погода может навредить не только людям, но и сельскохозяйственной технике. Когда на градуснике выше 30, то комбайны нагреваются в два-три раза сильнее. Именно в это время любой фактор – брошенный окурок, неосторожность при использовании открытого огня, либо искра от сельскохозяйственной техники является прямой угрозой возникновения пожара.

Работники МЧС во время рейдов проверяют наличие в технике первичных средств пожаротушения: огнетушители, лопаты, полотнище. Напоминают работникам о действиях в случае пожара и правилах пользования огнетушителями.