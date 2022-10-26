На Бобруйщине продолжается акция «За безопасность вместе»

Под прицелом у спасателей – безопасность в жилом фонде, где чаще всего возникают пожары. Чтобы не допустить и предупредить огненную беду, работники МЧС интенсивно работают с населением в частном секторе города и района.

Важно напомнить гражданам о безопасном поведении в отопительный период: убедиться, что печи исправны, есть предтопочный лист, напомнить, что нельзя использовать для растопки легко-воспламеняющиеся жидкости, а также не допускать детей к топке печей. Работники МЧС также рекомендуют установить в жилые комнаты дома АПИ, а где они есть, дают рекомендации по правильной установке и эксплуатации – чтобы извещатели находились на потолке и в исправном состоянии.

Спасатели также обращают внимание на дворовые территории, предупреждая об осторожном сжигании мусора, когда необходимо учитывать погодные условия, отдаленность от дома и сараев и при себе иметь огнетушащие вещества.