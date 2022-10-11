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Общество

На Бобруйщине продолжается акция «Молодежь за безопасность»: активисты посетили ветерана пожарной службы

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На Бобруйщине продолжается акция «Молодежь за безопасность»: активисты посетили ветерана пожарной службы

На Бобруйщине продолжается акция «Молодежь за безопасность». На днях участники акции посетили деревню Побоковичи. К пропагандистам МЧС присоединились молодые спасатели, представители районной организации Белорусского Красного Креста, а также активисты БМООСП из Горбацевичской средней школы. Уже стало доброй традицией в эти дни навещать ветерана пожарной службы Алексея Гайшуна. К слову, Алексею Федоровичу на днях исполнилось 90 лет.

Алексей Федорович Гайшун пришел в пожарную службу в 17 лет. Путь огнеборца начинал в пожарной части, которая располагалась на улице Бахарова в Бобруйске. За годы службы работал начальником караула, заместителем начальника 2-й пожарной части, затем начальником пожарной части на заводе РТИ, диспетчером.

Работы по осени на приусадебных участках всегда предостаточно. Приехав к ветерану в гости, активисты сразу наметили фронт работ на ближайшие несколько часов. Сложить дрова, поправить забор с калиткой, убрать мусор — пустяковое дело для молодых рук.После трудовой терапии гости еще немного пообщались с ветераном. Тема для собеседников понятное дело общая — служба. Алексей Федорович признался, что с гордостью смотрит на молодое поколение спасателей, видит, как меняется техника, становясь быстрее и мощнее. После теплой беседы гости попрощались, оставив ветерану частичку доброты и заботы.

tribunapracy.by

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