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Общество

На Бобруйщине подвели итоги смотра-конкура детского творчества «Спасатели глазами детей»

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На Бобруйщине подвели итоги смотра-конкура детского творчества «Спасатели глазами детей»

Около двухсот работ в девяти номинациях от юных дарований города и района были представлены на выставке в старейшей пожарной части города. Рисунки и комиксы, поделки и скульптуры, рассказы и стихи – всеми доступными методами дети старались раскрыть свой талант и показать через творчество знания в вопросах безопасности и важность доблестной профессии спасателя.

Судьбу работ решили члены компетентного жюри, в состав которого вошли работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Елена Кричко и Кирилл Аверченко, методист управления по образованию Бобруйского горисполкома Наталья Голуб,  главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Максим Ганжуров, директор Государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества Бобруйского района» Юлия Черкас, корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» Маргарита Бушуева и научный сотрудник Бобруйского художественного музея Алла Мальцева.


Победители городского и районного конкурсов примут участие в областном этапе. Пожелаем удачи нашим самым талантливым юным спасателям!

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