На ближайшие дни в Беларуси объявлен красный уровень опасности

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил красный уровень опасности на 7–9 сентября. Это связано с тем, что на большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости). Кроме того, на завтра вынесено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении – заморозках.

В среду, 7 сентября, ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь утром и днем по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер западный, северо-западный, 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +1…+7 °С, местами 0…-2 °С; днем +12…+18 °С, по югу дойдет до +20 °С.

Схожие погодные условия будут наблюдаться в Беларуси и в два последующих дня.

В четверг, 8 сентября, переменная облачность. Ночью местами по стране небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер северный с переходом на восточный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+8 °С, в отдельных районах ожидаются заморозки до -3 °С, а днем синоптики прогнозируют +13…+20 °С, в юго-западных районах – до 22 градусов выше нуля.

В пятницу, 9 сентября, преимущественно без осадков, лишь утром и днем по юго-западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +1 °С по северо-востоку и до +10 °С по юго-западу, местами вновь подморозит до -3 °С, а днем ожидается 13–20 градусов со знаком плюс.

СБ