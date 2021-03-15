На бесплатную онлайн-лекцию по вопросам пчеловодства приглашает АПБ 18 марта

«Дикую онлайн-лекцию: пчелиный вопрос» организует общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 18 марта (четверг). Спикером выступит президент Лиги охраны птиц Баварии (Германия) доктор Норберт Шэффер.

Почему исчезают пчелы и можно ли их спасти? О том, как защитники пчел победили фермерское лобби в консервативной Баварии? Что такое Армагеддон насекомых? Что будет, если исчезнут пчелы? Вот лишь несколько вопросов, на которые ответит Норберт Шэффер. Также участники смогут задать вопросы.

Лекция будет проходить онлайн на платформе Zoom на английском с переводом на русский язык (зарегистрировавшимся придет ссылка). Начало в 19 часов. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.