На Береговой горел автомобиль
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9 апреля в 5.22 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре автомобиля на улице Береговой. О том, что горит легковушка, сообщили сотрудники Департамента охраны, которые стали очевидцами горения.
До прибытия спасателей пламя тушили подручными средствами. Прибывшие на место вызова спасатели полностью ликвидировали горение. В результате пожара поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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