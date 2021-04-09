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Происшествия

На Береговой горел автомобиль

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На Береговой горел автомобиль

9 апреля в 5.22 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение  о пожаре автомобиля на улице Береговой. О том, что горит легковушка, сообщили сотрудники Департамента охраны, которые стали очевидцами горения.

До прибытия спасателей пламя тушили подручными средствами. Прибывшие на место вызова спасатели полностью ликвидировали горение. В результате пожара поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

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