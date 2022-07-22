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Общество

На «Беларусьфильме» с 1 августа начнет работать студия молодежного кино

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На «Беларусьфильме» с 1 августа начнет работать студия молодежного кино

По инициативе Министерства культуры с 1 августа на киностудии "Беларусьфильм" начнет работу студия молодежного кино, сообщили БЕЛТА в Минкульте.

В студии будут не только производить фильмы-дебюты и студенческие фильмы, но и заниматься организацией мастер-классов для молодых кинематографистов, созданием молодежных сценарных групп и разработкой новых идей для фильмов. Лучшие проекты будут профинансированы Министерством культуры.

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