На «Беларусьфильме» с 1 августа начнет работать студия молодежного кино
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По инициативе Министерства культуры с 1 августа на киностудии "Беларусьфильм" начнет работу студия молодежного кино, сообщили БЕЛТА в Минкульте.
В студии будут не только производить фильмы-дебюты и студенческие фильмы, но и заниматься организацией мастер-классов для молодых кинематографистов, созданием молодежных сценарных групп и разработкой новых идей для фильмов. Лучшие проекты будут профинансированы Министерством культуры.
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