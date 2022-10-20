На БелАЭС прошла противоаварийная тренировка

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) и Центр по ядерной и радиационной безопасности приняли участие в совместной общестанционной противоаварийной тренировке Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в департаменте.

"Госатомнадзор в соответствии со своими функциями обеспечивает регулирующий контроль в области ядерной и радиационной безопасности за мероприятиями аварийного реагирования. Часть работников департамента находились непосредственно на площадке Белорусской АЭС с целью контроля за соблюдением установленных требований. Во время тренировки отработаны действия, связанные с нарушениями энергоснабжения блоков АЭС и другие вводные, а также обмен информацией с кризисными центрами Минэнерго и Белорусской АЭС", - рассказали в Госатомнадзоре.

Учения и тренировки по отработке реагирования на ядерные и радиационные аварии в Госатомнадзоре являются регулярными. Их результаты служат основой дальнейшего совершенствования работы по данному направлению, подчеркнули в департаменте.

Для реагирования на аварийные ситуации в атомной энергетике в Беларуси созданы кризисные центры Белорусской АЭС, Министерства энергетики, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, а также экспертный научно-технический центр Национальной академии наук Беларуси.

Роль информационно-аналитического центра Госатомнадзора заключается в информационно-аналитическом и программно-техническом сопровождении регулирующего контроля в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.