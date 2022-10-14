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На базе ТЦСОН Первомайского района прошла родительская конференция

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На базе ТЦСОН Первомайского района прошла родительская конференция

В преддверии Дня матери на базе ТЦСОН Первомайского района прошла родительская конференция: «Будущее наших детей - за нами».

В конференции приняли участие врач - нарколог Юрий Куземко, врач-валеолог Светлана Огородник и заведующий отделением социальной адаптации реабилитации и сопровождаемого проживания Анна Сулимова. Участники конференции смогли пообщаться в неформальной обстановке, порассуждать о роли родителей в воспитании детей. Поднимались вопросы семейных ценностей и традиций. Главное в воспитании детей  - это любовь и взаимопонимание.

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