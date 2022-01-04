На базе средней школы №34 прошла вакцинация детей и подростков

Cегодня в СШ №34 прошла вакцинация школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Отметим, что иммунизация детей и подростков началась с 27 декабря 2021 года. На сегодня в Бобруйске привито 77 школьников.

В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 Verо Cell от кампании "Синофарм", страна-производитель-Китайская Народная Республика. Этот препарат представляет собой цельновирионную инактивированную вакцину, созданную по классической технологии. По данной технологии создано большинство вакцин Национального календаря прививок (например, против полиомиелита, гриппа, дифтерии, столбняка, коклюша).

Вакцинироваться дети могут с согласия родителей (законных представителей) и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее чем через полгода. Вакцинация проводится двухкратно с интервалом 21-28 дней.

Вакцинация детей и подростков может проводиться как в поликлиниках по месту жительства, так и в учреждениях образования. В городе созданы выездные профилактические бригады, в составе которых входят врач, медсестра и процедурная медсестра.

– Родители, которые хотя привить своих детей, могут обратиться как к участковому врачу, так и к школьной медсестре. После проведения вакцинации за ребенком устанавливается медицинское наблюдение в течение 30 минут. Если все хорошо и нет никаких жалоб, то он уходит домой, – отметила Анжела Зубович, старшая медицинская сестра школьно-дошкольного отделения детской поликлиники №1.

К слову, в 34-й школе было привито 18 человек. Среди них и ученик 8 класса Антон Аникеев.

– Вакцинация прошла хорошо. Я даже ничего не почувствовал. Мы с родителями собираемся ехать в Россию, так что нужно прививаться, потому что там QR-коды и никуда без них не попадешь. Хочу повидаться с сестрой. Мы с родителями не виделись с ней давно, – говорит Антон.

Наталья Шинкарева, и.о. главного государственного санитарного врача Бобруйска и Бобруйского района, подчеркивает, что дети являются переносчиками коронавирусной инфекции. «Они встречаются со своими родителями, бабушками, дедушками и другими родственниками, посещают учреждения образования, кружки. Поэтому необходимо привить и защитить тем самым детское население. А также предотвратить распространение и минимизировать риски заболевания среди более возрастного населения», – отметила она.