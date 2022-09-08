На базе ОАО «Белшина» прошла диалоговая площадка «Реализация молодежной политики в Республике Беларусь»

В мероприятии, которое прошло в формате круглого стола, приняли участие: Вера Широкая – депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Наталья Окрут – заместитель главы администрации Первомайского района, Марта Чичерина – заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации, Сергей Яковицкий – главный специалист сектора, Сергей Дривило – заместитель генерального директора ОАО «Белшина» по идеологической работе и социальным вопросам, а также работающая молодежь промгиганта.

Главной темой диалога стала реализация молодежной политики в нашей стране и ее нормативно-правовые основы. Вера Широкая отметила, что сегодня в нашем государстве этому уделяется большое внимание, ведь молодежь – самая динамичная часть населения Беларуси. Ее численность составляет около 35%. В Беларуси есть два республиканских центра по работе с молодежью и реализации молодежной политики – Волонтерский республиканский центр и Республиканский молодежный центр, которые всегда готовы к взаимодействию и сотрудничеству. Особое внимание уделяется государственной кадровой политике и работе с молодыми специалистами. Принят ряд мер по экономической поддержке молодежи и молодых специалистов (денежная помощь, единовременное пособие, предоставление арендного жилья, повышение тарифных ставок и окладов, ежемесячные доплаты). Меры поддержки молодых специалистов включены в коллективные договоры.

В ходе диалоговой площадки обсудили также вопросы организации культурно-досуговой деятельности на предприятии, работы общественных объединений, молодежные инициативы в рамках создаваемой грантовой системы. Не избегали и проблемных моментов. Обсуждали, как создать условия для скейтбординга и велоэкстрима на действующих площадках, а также возможность создания новых мест с долей участия граждан. Особую заинтересованность молодежь ОАО «Белшина» высказала по поводу недостаточного количества в Бобруйске интеллектуальных паб-квизов или кафе-клубов для общения, а еще прозвучали предложения по широкой популяризации исторического наследия Беларуси путем создания новых фильмов и роликов.