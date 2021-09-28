На базе делового клуба «Кіраўнік» состоялась презентация книги Александра Казака «Ум, честь и гордость города на Березине»

Сегодня в администрации Ленинского района состоялась презентация книги «Ум, честь и гордость города на Березине», которая принадлежит перу Александра Казака – журналиста, публициста, лауреата многочисленных конкурсов, обладателя дипломов и наград, бывшего главного редактора газеты «Бабруйскае жыццё».

Это сборник очерков и интервью о руководителях в сферах промышленности, строительства, образования, здравоохранения и многих других, сыгравших значимую роль в социально-экономическом развитии Бобруйска в конце XX-начале XXI столетий.

– В этой книге 50 имен и фамилий. Это лучшие люди города, которые создавали и строили его в 70-е-80-е годы. Они вложили в развитие Бобруйска свои силы, умения, опыт, знания – все для того, чтобы он стал таким, каким выглядит сегодня, – отметил Игорь Козловский, руководитель делового клуба «Кіраўнік.

На презентации присутствовало несколько человек, о которых повествуется в книге «Ум, честь и гордость города на Березине». Это Алла Клецкая, Виктор Горбанев, Лидия Богданова, Анатолий Жевняк, Надежда Короткова. Пригласили и Татьяну Аскерко – дочь знаменитого педагога, почетного гражданина Бобруйска Федора Аскерко.

Все гости получили в подарок на память экземпляры издания ко Дню пожилого человека.