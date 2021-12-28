На базе центра «Покрова» открылась гончарная мастерская для детей

26 декабря Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил освящение керамической мастерской в Центре поддержи семьи, материнства и детства «Покрова». Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии. Как и все остальные виды занятости детей в Центре, гончарная мастерская будет действовать благотворительно.

Руководитель нового кружка – Татьяна Янович. Преподаватель изучала мастерство создания изделий из глины в Белорусском государственном университете культуры и искусства. Подготовка к открытию творческого пространства длилась целый месяц. На протяжении этого времени шла усиленная и напряжённая работа по оборудованию помещения, поиску техники, многочисленных инструментов и материалов.

Пока что планируется проводиться три занятия в неделю – в четверг утром и вечером, а также вечером в субботу. Для детей дошкольного возраста уроки будут проходить совместно с родителями. С детальным расписанием можно будет ознакомиться на сайт Центра «Покрова».

Телефон для справок:

+375293247230 (Татьяна Ивановна)