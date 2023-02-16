На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в четверг на озере Байкал в 18 км от поселка Большое Голоустное в Иркутской области. В эпицентре сила составила 5,9 балла, в Иркутске ощущались толчки до 3 баллов, сообщает ТАСС.

"В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 км от Большого Голоустного, 5,9 балла в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,2.

Через полчаса после этого землетрясения зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4 в Муйском районе Бурятии недалеко от северной части озера Байкал, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Информации о разрушениях нет.

Озеро Байкал в России, а также озеро Хубсугул в Монголии относятся к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии. Эта территория характеризуется высокой сейсмической активностью, так как в этом месте происходит расхождение земной коры.