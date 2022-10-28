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Общество

На 81 году ушел из жизни Бондаренко Юрий Сергеевич

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На 81 году ушел из жизни Бондаренко Юрий Сергеевич

Юрий Сергеевич  более тридцати лет отдал работе в органах представительной власти. Он многое сделал для развития города, его благоустройства, вырастил немало достойных кадров для органов государственной власти.

Бондаренко Юрий Сергеевич родился в Волгограде в 1942 году. В Бобруйске работал преподавателем техникума.  С 1974 по 1990 год работал в комитете коммунистической партии Беларуси г. Бобруйска. С 1990 по 1995 был заместителем председателя Бобруйского городского Совета народных депутатов. С 1995 по 2007 возглавлял Бобруйский городской Совет депутатов.

Бобруйский городской исполнительный комитет и Бобруйский городской Совет депутатов выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Сергеевича.

 

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