На 6 января назначены дополнительные рейсы «Бобруйск-Осиповичи» и «Бобруйск-Рабкор»

6 января дополнительно назначаются поезда региональных линий.

№6444 "Осиповичи - Бобруйск", отправление в 13.17.

Станция Прибытие п.п. Кісялевічы 14.17 ст. Бабруйск 14.22

№ 6449 "Бобруйск - Осиповичи ", прибытие в 22.10.

Станция Отправление п.п. Кісялевічы 22.16 ст. Асіповічы ПРЫБ.23.13

№ 6445 "Бобруйск-Рабкор", отправление в 16.09.

№ 6448 "Рабкор - Бобруйск", прибытие в 20.01.

Более подробную информацию можно получить по номеру 105.