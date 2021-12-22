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На 6 января назначены дополнительные рейсы «Бобруйск-Осиповичи» и «Бобруйск-Рабкор»

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На 6 января назначены дополнительные рейсы «Бобруйск-Осиповичи» и «Бобруйск-Рабкор»

6 января дополнительно назначаются поезда региональных линий.

№6444 "Осиповичи - Бобруйск", отправление в 13.17.

СтанцияПрибытие
п.п. Кісялевічы                14.17
ст. Бабруйск

14.22

№ 6449 "Бобруйск - Осиповичи ", прибытие в 22.10.

СтанцияОтправление
п.п. Кісялевічы22.16
ст. АсіповічыПРЫБ.23.13

№ 6445 "Бобруйск-Рабкор", отправление в 16.09.

№ 6448  "Рабкор - Бобруйск", прибытие в 20.01.

Более подробную информацию можно получить по номеру 105.

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