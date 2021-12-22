На 6 января назначены дополнительные рейсы «Бобруйск-Осиповичи» и «Бобруйск-Рабкор»
83 0
6 января дополнительно назначаются поезда региональных линий.
№6444 "Осиповичи - Бобруйск", отправление в 13.17.
|Станция
|Прибытие
|п.п. Кісялевічы
|14.17
|ст. Бабруйск
14.22
№ 6449 "Бобруйск - Осиповичи ", прибытие в 22.10.
|Станция
|Отправление
|п.п. Кісялевічы
|22.16
|ст. Асіповічы
|ПРЫБ.23.13
№ 6445 "Бобруйск-Рабкор", отправление в 16.09.
№ 6448 "Рабкор - Бобруйск", прибытие в 20.01.
Более подробную информацию можно получить по номеру 105.
Читайте
также
также
-
На 6 января назначены дополнительные рейсы «Бобруйск-Осиповичи» и «Бобруйск-Рабкор»
-
В Бобруйске пройдет 37-я очередная сессия городского Совета депутатов 28-го созыва
-
Бобруйчан выслушают по вопросам предпринимательской деятельности 22 декабря
-
Безопасного Нового года спасатели желают юным Бобруйчанам
-
Бойтесь обморожения
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости