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Погода

На 28 января объявлен оранжевый уровень опасности

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На 28 января объявлен оранжевый уровень опасности

В связи с сильным ветром Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил оранжевый уровень опасности на 28 января. Днем по западу Беларуси ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. 

Будет облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах по северу страны налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, 6–11 метров в секунду, местами по стране, а днем по западу на большей части территории порывы до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -3…+2 °С, днем -1…+4 °С.

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