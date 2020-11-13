На 244 ИП больше было в Бобруйске по итогам 9 месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

По состоянию на 1 октября на учете в инспекции Министерства по налогам по Бобруйску состояло 5504 индивидуальных предпринимателей, что на 244 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 63% из них применяют упрощенную систему налогообложения; почти 30% - являются плательщиками единого налога с ИП и иных физлиц; чуть более 7,2% применяют общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога.

- За 9 месяцев текущего года индивидуальными предпринимателями уплачено в консолидированный бюджет Бобруйска более 8,6 тысячи рублей (или 4,8 % в общей сумме поступлений в бюджет региона), - сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

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