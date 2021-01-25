На 12,5% больше жилья введено в эксплуатацию по итогам года в Могилевской области

2007,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал использовано в 2020 году в Могилевской области. За этот период строительно-монтажные работы выполнены на сумму 948,8 млн. рублей. Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 810,1 млн. рублей (40,4% общего объема инвестиций).

- На жилищное строительство использовано 421,7 млн. рублей инвестиций (21% к их общему объему), или в сопоставимых ценах 101,3% к 2019 году, - сообщили в Главном статуправлении региона. - Введено в эксплуатацию 369 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 112,5% к уровню 2019 года. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 170,8 тыс. кв. м общей площади, или 46,3% от общего объема введенного жилья.