На 10 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого, по юго-западной половине с дождем. Ночью и утром по северо-восточной половине прогнозируются сильный снег, метель. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, по восточной половине порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -10 °С по востоку до +3 °С по юго-западу, днем 0... -6 °С, по западу +1... +4 °С.

В среду, 11 января, будет облачно. На большей части территории республики пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого, по юго-западу с дождем. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица, по восточной половине слабая метель. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 °С по юго-западу до -12 °С по востоку страны, днем 0... -7 °С, по востоку местами до -9 °С, в юго-западных районах +1... +4 °С.

В четверг, 12 января, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5–10 м/с, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется -3... -10 °С, днем 0... -7 °С; в юго-западных районах ночью -2... +2 °С, днем +1... +6 °С.