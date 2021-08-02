На 10% повысится плата за обучение в вузах с 1 сентября

Повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко. Руководитель ведомства отметил, что увеличение стоимости за обучение детально просчитано и проработано как в целом в системе образования, так и конкретно с учебными заведениями.

Министр уточнил, как именно принимается решение о повышении стоимости образования: самой системой или учебными заведениями самостоятельно:

- Вузы принимают самостоятельное решение, но оно согласованное, единое и централизованное. Здесь надо понимать, что последнее повышение было у нас в марте 2020 года, а за этот период с 1 января 2021 года увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги. Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования. Надо подчеркнуть, что в этом году мы набираем на бюджет порядка 29 тысяч человек по системе высшего образования. И оставшаяся часть от почти 55 тысяч всех, кого мы набираем в систему высшего образования, это студенты, которые будут набираться на платной основе.

Игорь Карпенко также рассказал, стоит ли в обозримом будущем ждать изменений в правила приема абитуриентов. Министр пояснил, что система централизованного тестирования, с его точки зрения, пока что не имеет полноценной альтернативы.

В первую очередь, я бы все-таки подчеркнул то, что мы, на мой взгляд, создали достаточно прозрачную систему, которая определяет порядок поступления, в первую очередь, на бюджетные места в высшие учебные заведения.

- На мой взгляд, система тестирования при всех ее плюсах и минусах, при той критике, которая есть, она пока сегодня безальтернативна с точки зрения коррупции, с точки зрения справедливого распределения этих мест. Да, действительно, сегодня мы находимся в поиске каких-то новых схем, новых подходов. В том числе, увидеть одаренных абитуриентов. В этой связи мы по поручению Президента разрабатываем новую редакцию правил приема в высшие учебные заведения, о чем также пойдет разговор на педагогическом совете в августе этого года, где мы должны будет определиться, расставить точки над “I”, и представить общественности те возможные изменения, которые придут в правила приема. Но сразу скажу так: каких-то глобальных потрясений в правилах приема не будет. Мы работаем здесь системно, советуемся с педагогической общественностью, прошли диалоговые площадки в регионах. И там мы все это обсуждаем. Этот процесс будет продолжаться, он постоянный, потому что вокруг нас меняются знания, происходят какие-то изменения, и мы в соответствии с этим вносим определенные коррективы, - резюмировал министр.