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94,6 тысяч охотников зарегистрированы в Беларуси. Сколько из них расчехляют ружья?

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94,6 тысяч охотников зарегистрированы в Беларуси. Сколько из них расчехляют ружья?

На 1 января 2023 года численность охотников в Беларуси составила 94,6 тысячи человек. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

При этом около половины из указанного количества охотников ежегодно оплачивают государственную пошлину, а значит, расчехляют ружья.

– Ежегодно число новых охотников увеличивается более чем на 1,5 тысячи человек. Примечательно, что ряды охотников все увереннее пополняют девушки. 1,2 тысячи представительниц прекрасной половины человечества сегодня также имеют государственное удостоверение на право охоты, – отметили в Минлесхозе.

Ранее в интервью sb.by директор УП «Белгосохота» (организация входит в структуру Минлесхоза, ответственного за выдачу госудостоверений на право охоты) Вадим Крутько рассказывал:

– В каждой группе обучающихся есть женщины, которым надоело просто ездить с мужьями за компанию на охоту. Много и студентов, для которых предусмотрены скидки. Плюс по новым правилам охоты уже 16-летние ребята могут участвовать в безружейной охоте, что подогревает интерес к семейному увлечению и желанию пораньше получить удостоверение. 

СБ

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