«Мы занимаемся демократизацией нашего законодательства». Давыдько о подготовке законопроектов

Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько прокомментировал журналистам ход работы над законопроектами о политических партиях и общественных объединениях, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, здесь не должно быть спешки. "Речь идет о стабильности нашего политического будущего, о возможности свободного волеизъявления в правовом поле наших граждан. Это крайне важно. В то время, когда мы видим, как весь мир теряет видимость демократии, мы, наоборот, наращиваем все эти институты. Мы занимаемся именно демократизацией нашего законодательства. И это должно быть всем понятно", - сказал Геннадий Давыдько.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Роль общественных объединений в политической системе Республики Беларусь. Законодательство и пути его совершенствования". Участники мероприятия обсудят законодательство о политических партиях и общественных объединениях, состояние, проблемы и перспективы развития, перспективы создания политических партий в условиях информационного общества, роль общественных объединений в реализации принципа народного суверенитета, а также вопросы самоорганизации журналистского общества через ОО "Белорусский союз журналистов" и взаимодействие с выборными политическими институтами государства.