Мы за безопасность: ГАИ Бобруйска вместе с ИДН провели марафон для школьников

В первый день осенних каникул правоохранители Бобруйска совместно с сотрудниками ИДН и МЧС встретились со школьниками города, чтобы напомнить о безопасном поведении на дороге, неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и использовании световозвращающих элементов.

Кроме того, ребятам показали видеосюжеты по безопасности жизнедеятельности и напомнили о том, что нельзя доверять незнакомым людям или связываться с плохими компаниями, а также важно соблюдать правила пожарной безопасности.



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