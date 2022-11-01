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Профилактика

Мы за безопасность: ГАИ Бобруйска вместе с ИДН провели марафон для школьников

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Мы за безопасность: ГАИ Бобруйска вместе с ИДН провели марафон для школьников

В первый день осенних каникул правоохранители Бобруйска совместно с сотрудниками ИДН и МЧС  встретились со школьниками города, чтобы напомнить о безопасном поведении на дороге, неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и использовании световозвращающих элементов.

Кроме того, ребятам показали видеосюжеты по безопасности жизнедеятельности и напомнили о том, что нельзя доверять незнакомым людям или связываться с плохими компаниями, а также важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Милиция напоминает родителям: не оставляйте детей без присмотра!

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