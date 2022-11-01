Мы за безопасность: ГАИ Бобруйска вместе с ИДН провели марафон для школьников
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В первый день осенних каникул правоохранители Бобруйска совместно с сотрудниками ИДН и МЧС встретились со школьниками города, чтобы напомнить о безопасном поведении на дороге, неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и использовании световозвращающих элементов.
Кроме того, ребятам показали видеосюжеты по безопасности жизнедеятельности и напомнили о том, что нельзя доверять незнакомым людям или связываться с плохими компаниями, а также важно соблюдать правила пожарной безопасности.
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