Мы все заинтересованы жить в стабильно развивающемся обществе — мнение

Два важнейших документа вынесены сегодня на общественное обсуждение -

проекты законов "О Всебелорусском народном собрании" и "Об изменении

Избирательного кодекса Республики Беларусь". В период с 24 октября по 2

ноября включительно широкой общественности предоставлена возможность

высказать свои замечания и конструктивные предложения относительно

содержания вышеназванных законопроектов, размещённых на сайте "Правовой

форум Беларуси".

Любой пользователь сможет ознакомиться с проектом Закона Республики

Беларусь "О Всебелорусском народном собрании" в формате PDF на сайте и

после регистрации внести свои предложения относительно всех аспектов

функционирования высшего представительного органа народовластия страны.

Организатором общественного обсуждения выступает Палата представителей

Национального Собрания Республики Беларусь.

Обеспечение в обществе гражданского согласия, определение стратегически

важных направлений развития нашей страны, укрепление конституционного

строя - эти важнейшие функции призваны исполнять члены Всебелорусского

народного собрания. Понимая огромное значение данного представительного

органа, прошу всех принять самое активное участие в обсуждении данного

документа.

Второй законопроект - "Об изменении Избирательного кодекса Республики

Беларусь" вносит серьёзные изменения в нормы избирательного

законодательства, ориентируясь на важнейший документ - Конституцию

страны. Согласно предложенного законопроекта кандидатом в президенты

может стать человек не моложе 40 лет, проживающий в республике не менее

20 лет. Также установлена норма: одно и то же лицо не может быть избрано

президентом нашей страны более двух сроков. Эти и другие нововведения

требуют самого пристального рассмотрения и обсуждения.

Мы все заинтересованы жить в стабильно развивающемся обществе,

пропагандирующем и реализующем на практике внедрение истинно

демократических ценностей, поэтому хочу призвать всех граждан

ответственно отнестись к предложенным документам, ознакомиться с ними и

внести необходимые коррективы. Только сообща мы построим сильную,

процветающую Беларусь!

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей

Анюховский