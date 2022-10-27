Мы все заинтересованы жить в стабильно развивающемся обществе — мнение

Два важнейших документа вынесены сегодня на общественное обсуждение -
проекты законов "О Всебелорусском народном собрании" и "Об изменении
Избирательного кодекса Республики Беларусь". В период с 24 октября по 2
ноября включительно широкой общественности предоставлена возможность
высказать свои замечания и конструктивные предложения относительно
содержания вышеназванных законопроектов, размещённых на сайте "Правовой
форум Беларуси".
Любой пользователь сможет ознакомиться с проектом Закона Республики
Беларусь "О Всебелорусском народном собрании" в формате PDF на сайте и
после регистрации внести свои предложения относительно всех аспектов
функционирования высшего представительного органа народовластия страны.
Организатором общественного обсуждения выступает Палата представителей
Национального Собрания Республики Беларусь.
Обеспечение в обществе гражданского согласия, определение стратегически
важных направлений развития нашей страны, укрепление конституционного
строя - эти важнейшие функции призваны исполнять члены Всебелорусского
народного собрания. Понимая огромное значение данного представительного
органа, прошу всех принять самое активное участие в обсуждении данного
документа.
Второй законопроект - "Об изменении Избирательного кодекса Республики
Беларусь" вносит серьёзные изменения в нормы избирательного
законодательства, ориентируясь на важнейший документ - Конституцию
страны. Согласно предложенного законопроекта кандидатом в президенты
может стать человек не моложе 40 лет, проживающий в республике не менее
20 лет. Также установлена норма: одно и то же лицо не может быть избрано
президентом нашей страны более двух сроков. Эти и другие нововведения
требуют самого пристального рассмотрения и обсуждения.
Мы все заинтересованы жить в стабильно развивающемся обществе,
пропагандирующем и реализующем на практике внедрение истинно
демократических ценностей, поэтому хочу призвать всех граждан
ответственно отнестись к предложенным документам, ознакомиться с ними и
внести необходимые коррективы. Только сообща мы построим сильную,
процветающую Беларусь!
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей
Анюховский