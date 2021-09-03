Мы все учились… Экскурс в историю советской школы

Как сказал поэт, промчались годы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. У каждого они были свои, и каждый считает их лучшими.

Строили наш, новый мир

Согласно декрету, принятому в 1918 году Советом народных комиссаров « Об отделении церкви от государства и школы от церкви» церковноприходская школа была преобразована в школу первой ступени. Это была начальная школа с пятилетним сроком обучения, подчиненная отделу народного образования и Наркомату просвещения. В 1923-м была сформирована первая структура школьного образования в единой трудовой школе, закрепленная соответствующим декретом СНК РСФСР. В ней обучались совместно дети обоих полов. Школа состояла из двух ступеней и девяти групп (классов). В первую, самую младшую, группу школы 1-й ступени принимались без испытаний дети восьмилетнего возраста. С 1929 года в школе появляется дополнительная старшая группа – 10-й класс.

В трудовой школе 1920-х ребята учились по методам Фортунатовой и Шлегер, осваивали премудрости химии и физики, начиная с приготовления известкового раствора и знакомясь с сантиметрами и килограммами, приходившими на смену вершкам и фунтам. Такие практические знания для новой жизни давала школа – прообраз политехнической.

На страже завоеваний Октября

В 1930 году было ведено всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 8-10 лет, а в городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках – всеобщее обязательное 7-летнее обучение. В 1933-м было предписано, что по каждому отдельному предмету должен быть единый обязательный учебник, утверждаемый Наркомпросом и издаваемый Учпедгизом. До этого каждая школа училась по своему комплекту книг и рабочих тетрадей, часто совершенно разных авторов.

Политехнизацию стала постепенно теснить политизация. В тех же рабочих тетрадях единого образца в качестве примеров каллиграфии вместо «мам и рам» появились слова: «Ленин. Сталин. Калинин. Молотов. Ворошилов. Каганович. Киров. Куйбышев». Даже в учебниках арифметики мальчикам и девочкам предлагалось решать такие задачи: « До Октябрьской революции в Ленинграде было 210 км трамвайных путей. К 15-й годовщине Октября их было уже 400 км. На сколько увеличилась за это время длина трамвайных путей?», « Колхоз «Победа» собрал в 1929 г. по 18 ц, а в 1937 г. по 34 ц зерна с гектара. До организации колхоза гектар земли в этом районе давал в среднем 6 ц зерна. Вычислить: а/ На сколько 100 га земли давали в 1937 г. больше зерна, чем в 1929 г.? б/ На сколько 100 га в 1937 г. давали больше зерна, чем до организации колхозов?».

В «Букваре», «Родной речи», «Русском языке» или «Географии» в обязательном порядке были стихотворения о нашем государстве рабочих и крестьян и их руководителях. Например, Василия Лебедева-Кумача:

…Чтоб мы умными стали

Чтобы везде добивались побед,

Чтобы сказал нам любимый Сталин: «Ленинским внукам – привет!»

Или нашего Янки Купалы:

О Сталине лучшая песня моя.

Та песня звучит в миллионах сердец:

Поет ее в поле колхозном жнея,

Поет на лугу на зеленом косец.

Может, излишне навязчиво все это было, но ситуация требовала. Примерно, как сегодня, когда мы вновь стоим перед угрозой иностранной агрессии. Вот параллель из учебника русского языка для 4-го (!) класса 1932 (!) года: « Подготовка войны против СССР идет на западе тремя способами. Первый способ – усиленное вооружение. На этом пути стоит и Польша… Второй способ – сговор правительств и буржуазии капиталистических стран между собой о том, чтобы напасть вместе на СССР… Третий способ – затуманить головы трудящихся…».

И лишь сильнее выходили из огня

Перед угрозой новой мировой войны с 1 сентября 1940 года в 8-, 9- и 10-х классах средних школ и высших учебных заведениях была введена плата за обучение: в Москве и Ленинграде, а также столицах союзных республик – 200 рублей в год, во всех остальных городах, а также селах – 150 рублей в год. При этом обязательное гарантированное семилетнее образование оставалось бесплатным.

На третьем году Великой Отечественной было введено раздельное обучение мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах областных, краевых городов, столичных центров союзных и автономных республик и крупных промышленных городов. Тогда же утвердили Правила для учащихся, состоящие из 20 пунктов, за нарушение которых учащийся подлежал наказанию, вплоть до исключения из школы. А с 1944/45 учебного года повсеместно начали обязательное обучение детей семилетнего возраста, тогда как раньше в школу принимали их с 8 лет. И тогда же в целях более точной оценки успеваемости учащихся, повышения требовательности к качеству их знаний была введена цифровая пятибалльная система оценки успеваемости и поведения учащихся. До этого в школах использовалась словесная система оценки – отлично, хорошо, посредственно, плохо, очень плохо.

После Победы в Советском Союзе была введена обязательная школьная форма. У девочек – шерстяные коричневые платья (ниже колен) с белыми манжетами на рукавах, кружевными съемными отложными воротничками и черным (белым – по праздникам) фартуком, завязывавшимся сзади на бант. У мальчиков – серая гимнастерка на пяти пуговицах, серые брюки, форменная фуражка с кокардой желтого цвета, на которой изображены лучи солнца с рифленой буквой «Ш», окруженные лавровыми ветвями, и черный кожаный ремень с пряжкой желтого металла с тем же рисунком, что и на кокарде. Новая форма учащихся школ была платной и приобреталась учащимися за свой счет, в отличие от формы учащихся ремесленных, железнодорожных и фабрично-заводских училищ.

Учились доброму, вечному

В начале 1950-х XIX съезд ВКП(б) поставил задачу приступить к осуществ­лению политехнического обучения в средней общеобразовательной школе и провести мероприятия, необходимые для перехода ко всеоб­щему политехническому обучению. Тогда появились в учебниках приближенные к реальной жизни задачи: «В деревне проводят электричество. Сколько потребуется лампочек, если в 20 домах будет по 3, а в 10 домах по 4 лампочки?», «Для скатерти 12 девочек делают узор. Каждая вырезала из зеленой ткани по 5, а из желтой – по 3 листа. Сколько всего листьев вырезали девочки?».

Не забывали, конечно, и о вожде. «Букварь» С.Редозубова, например, разместил такое стихотворение Михаила Исаковского:

Споем же, товарищи, песню

О самом большом полководце,

О самом бесстрашном и сильном,

–О Сталине песню споем.

Однако затем культ личности ушел из учебников. В 1954-м великая страна вернулась к совместному обучению мальчиков и девочек, за исключением, правда, уроков труда. В 1956-м был принят новый свод правил орфографии и пунктуации и тогда же отменили плату за обучение – получение любого образования в Советском Союзе вновь стало полностью бесплатным. Через четыре года был принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», положивший начало реформе школы, продолжавшейся до середины 1960-х. Вместо обязательного 7-летнего вводилось всеобщее обязательное 8-летнее образование. Переход на него полностью был осуществлен к 1963 году. Полное среднее образование было увеличено на один дополнительный класс с 10 до 11 лет обучения.

Слышно, как скрипит перышко слегка

В 1960-м началась работа по организации школ с продленным днем. Еще через пять лет был установлен повсеместно регулярный бесплатный проезд всех школьников, проживавших в сельской местности, в школу и обратно к месту жительства. В течение последующих лет в 5-7-х и 10-х классах была введена летняя трудовая прак­тика; в 1970 году в 9-м классе – начальная во­енная подготовка, а в 7-м классе добавлен для изучения совершенно новый пред­мет – «Основы Советского государства и права». Через десять лет был одобрен новый «Устав средней общеобразовательной школы», который одной из главных указал задачу « давать учащимся общее среднее образование, отвечающее современным требованиям общественного и научно-технического прогресса, добиваясь получения учащимися прочных знаний основ наук и умения самостоятельно пополнять их». Новой Конституцией СССР, принятой в 1977-м, было законодательно закреплено осуществление всеобщего обязательного среднего 10-летнего образования молодежи.

К сожалению, «реформирование» в духе «перестройки» началось в конце 1980-х. Был завершен возврат к 4-летней начальной школе, 9-летней неполной и 11-летней средней. Вновь появился не прижившийся в 1960-е одиннадцатый класс со сдвигом всех предыдущих, начиная с четвертого, на год вперед. В 1989-м начали создаваться негосударственные лицеи и гимназии со своей программой обучения. То, от чего старательно и кропотливо уходили большевики в далеких 1930-х, добиваясь удивительных успехов в народном образовании и просвещении, было ликвидировано новобуржуазными либералами.