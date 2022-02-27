«Мы показали, что такое настоящее народное единство». Генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков отдал свой голос на референдуме

На избирательном участке №30 проголосовал генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков.

– Я очень внимательно, – отметил руководитель, – ознакомился с проектом Конституции, со всеми изменениями и дополнениями. Сегодня осознанно делаю выбор за будущее Беларуси. И голосую не только за проект Конституции, не только за наше будущее, но и за будущее наших детей, внуков. Я нисколько не сомневаюсь, что все граждане нашей страны проявят настоящую зрелость в своем выборе. И это будет сигналом всему миру – мы показали, что такое настоящее народное единство.