«Мы показали, что такое настоящее народное единство». Генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков отдал свой голос на референдуме
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На избирательном участке №30 проголосовал генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков.
– Я очень внимательно, – отметил руководитель, – ознакомился с проектом Конституции, со всеми изменениями и дополнениями. Сегодня осознанно делаю выбор за будущее Беларуси. И голосую не только за проект Конституции, не только за наше будущее, но и за будущее наших детей, внуков. Я нисколько не сомневаюсь, что все граждане нашей страны проявят настоящую зрелость в своем выборе. И это будет сигналом всему миру – мы показали, что такое настоящее народное единство.
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