«Мы памятью едины». В школах Бобруйска прошла городская акция

В средней школе №2 провели урок мужества и памяти «Всенародная боль и память белорусских сожженных деревень» с учащимися 6 классов. Ребята отправились в виртуальное путешествие в мемориальный комплекс Хатынь. С учащимися 2-х классов был проведен конкурс рисунков «Бессильно время, если встретит память», для учащихся 5-х классов проведен Час памяти «Скорбный звон Хатыни».

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили и в гимназии №2. В 3-м «В» классе прошло мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ребята читали стихи, слушали историю на тему Великой Отечественной войны, Под мелодию венского вальса танцевали, мальчики исполнили танец «яблочко», смотрели фильм о тех временах, после чего, почтили минутой молчания павших героев.

В рамках акции в средней школе №16 прошел тематический шестой школьный день «Мы помним». В фойе учреждения для учащихся и законных представителей была организована тематическая выставка рисунков ребят, посещающих объединение по интересам «Юный художник», и учащихся I-III классов «В память о Хатыни». Дети смотрели документальные фильмы о Хатынской трагедии. Ребята IV-XI классов читали стихи, исполняли тематические музыкальные произведения. Учащиеся вторых классов сходили на экскурсию в школьный исторический музей «Беларуская хатка», постарались представить быт наших прадедов в году Великой отечественной войны, для учащихся VIII классов проведен час памяти «Хатынь». Старшеклассники приняли участие в соревнованиях по волейболу «Мы помним Великую Победу!», а также почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у выставки-реквиема «Пепел Хатыни».

В средней школе №9 в рамках городской акции «Мы памятью едины», прошел урок-дискуссия. Учащимся 9-го класса был показан фильм о Великой Отечественной войне, в котором 16-летний мальчишка Флера, откопав среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулемётных лент и простреленных касок карабин, отправился в лес к партизанам.

В ГУО «Средняя школа №21 г.Бобруйска» для учащихся IX-XI классов был подготовлен устный журнал «Звон Хатыни», где учитель допризывной подготовки И. В. Смотров рассказал учащимся об ужасной трагедии, случившейся на белорусской земле в годы войны, и о тысячах других деревень, сожженных фашистами в то время.

Для учащихся VII классов было организовано посещение Комнаты боевой славы учреждения с проведением экскурсии учителем истории Ушаковым А. А. Учащиеся VIII и XI классов посетили тематический киноурок «И будет жить Хатынь», который был проведен в кинотеатре «Товарищ».

Для ребят IV-V классов был подготовлен час памяти «Память сквозь слёзы». Для детей младшего звена был организован кинолекторий «Пионеры-герои».

В средней школе №28 в рамках акции прошел конкурс рисунков «Хатынь: трагедия одной деревни».