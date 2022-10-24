«Мы очень выросли в торговле». Губернатор Калининградской области о сотрудничестве с Беларусью

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Беларусь 1" выразил уверенность, что дружба и сотрудничество региона с Беларусью будут только крепнуть и расти.

"Белорусские автобусы хорошо себя зарекомендовали. Надеемся, что сможем продолжить это сотрудничество. Потому что у нас город, несмотря ни на что, растущий, регион растущий и, конечно, общественный транспорт требует своего развития. Если говорить, например, про аграрный сектор, обувь, легкую промышленность - здесь белорусские товары традиционно представлены практически во всех регионах Российской Федерации. Калининград традиционно не исключение, - рассказал Антон Алиханов. - Мы находимся близко географически. Я даже поручение даю своим торговым сетям, чтобы они обязательно имели постоянно налаженные каналы поставок из Республики Беларусь. Потому что это создает конкуренцию и соответственно успокаивает цены в магазинах. Потому что часто, к сожалению, наши производители пользовались моментом: вдруг нет давления со стороны, в том числе белорусских товаров, и цены повышали".

По словам губернатора, потенциал сотрудничества Беларуси и Калининградской области далеко не исчерпан. "Мы очень сильно выросли за эти годы в нашей торговле. Не думаю, что это предел. Надеюсь, что наше сотрудничество, наша дружба будут только крепнуть и расти", - подчеркнул он.